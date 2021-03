Rui Jorge: "A mensagem era mais fácil de passar para a equipa do que para os jornalistas"

Declarações de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, após o Portugal-Croácia (1-0), no arranque do Europeu de Sub-21

O resultado do Inglaterra-Suíça: "Não faço ideia do peso desse. Os jogadores souberam do resultado, mas independentemente do resultado isso não alteraria a forma de encarar a Croácia. A mensagem em relação à qualidade das equipas era mais fácil de passar de mim para a minha equipa do que para os jornalistas. Há qualidade em todas as equipas, os jogos vão ser equilibrados"

Sobre o jogo com a Inglaterra: "Desde logo, é uma seleção diferente da Croácia. Por alguma coisa estou a salientar o nosso comportamento defensivo hoje. A Croácia tem muita qualidade com bola e nós tivemos um bom comportamento defensivo. A Inglaterra tem jogadores que do ponto de vista individual podem decidir qualquer partida. Estamos numa posição anímica diferente da seleção inglesa"