Rui Bento e a goleada dos sub-17: "Foi um bom começo, apenas isso"

Treinador adjunto da seleção que goleou a Escócia por 5-1 gostou de ver os jogadores "cumprirem" o que lhes foi pedido nos treinos.

Rui Bento, treinador nacional adjunto que substituiu no banco o selecionador José Lima - está a recuperar da covid-19 -, comentou o triunfo expressivo sobre a Escócia (5-1) no primeiro jogo da Seleção Nacional de sub-17 no Europeu de Israel.

"Temos de estar contentes com o desempenho da equipa. Foi um jogo que correu bem e em que sentimos os nossos jogadores completamente focados, a respeitar o adversário e a cumprir o que lhe foi pedido nos treinos."

Foco no próximo jogo com a Suécia

"Quando se joga com este foco e esta vontade, e sabendo que há qualidade, as coisas fluem. Ainda assim, é importante realçar que foi um bom começo, apenas isso. Concretizámos o nosso primeiro objetivo e já estamos a pensar no próximo. Não adianta pensarmos muito longe na competição. Vamos vivendo os momentos, vamos desfrutar e continuar a trabalhar numa lógica de jogo a jogo".