"Parece-me mesmo muito difícil que Gonçalo Ramos fique de fora nos quartos de final"

Antigo avançado confia na titularidade do jogador do Benfica. Águas destaca potencial da principal figura do encontro contra a Suíça

O lugar no onze é para manter. Para Rui Águas, Gonçalo Ramos deve continuar a merecer a confiança de Fernando Santos no encontro com Marrocos, depois do hat-trick feito contra a Suíça, nos oitavos-de-final do Mundial do Catar.

"Parece-me difícil, mesmo muito difícil, que um jogador que teve a prestação que teve frente à Suíça, fique de fora no jogo seguinte. Não é impossível, mas parece-me difícil que isso aconteça", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

"O Gonçalo mostrou-se a um nível incrível na maior montra do futebol mundial. Fico muito contente pelo Gonçalo e pela seleção. É um jovem ainda, tem alguma ingenuidade própria da idade, mas com um potencial grande que vem aprimorando.

Uma equipa como o Benfica e agora a seleção são etapas de grande exigência e um miúdo desta idade, que responde como responde, diz muito da solidez psicológica que tem. É aparentemente muito discreto, muito trabalhador, muito disponível e muito leal dentro de campo, o que é muito raro nesta altura porque os jogadores são muito teatrais. Ele não, porque é valente, e não me lembro do último jogador que jogasse tão bem de cabeça, por isso é muito completo e vai fazer uma grande carreira", elogiou.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo nega ida para a Arábia Saudita Capitão da Seleção disse não ser verdade que está a caminho do país árabe

O antigo avançado de Benfica e FC Porto lembrou, ainda assim, que Cristiano Ronaldo ainda terá uma palavra a dizer na competição.

"O Cristiano, apesar da turbulência que tem vivido, mantém o seu poder e a sua capacidade. Quem dera às outras seleções terem um elemento como o Ronaldo", explicou.