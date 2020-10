Rúben Semedo falou da estreia e fintou a questão sobre o interesse do Benfica

Garantiu estar apenas focado na Seleção

Rúben Semedo cumpriu, no particular com a Espanha, o primeiro jogo com a camisola da Seleção. Após o duelo, que acabou sem golos, o central foi questionado sobre o interesse do Benfica.

"Agora estou focado na Seleção, não estou a pensar em nenhuma equipa. Estou aqui para dar o meu contributo e estou feliz", respondeu o central à RTP, não abrindo o jogo mesmo perante a insistência.

"Era um sonho meu, estou feliz por ter jogado pela Seleção num estádio especial como é o de Alvalade. Equipa fez um bom jogo diante de uma equipa difícil. Tivemos as melhores oportunidades de golo. França? As grandes equipas são assim, jogam agora uma vez e têm de se preparar logo para outro jogo dois dias depois. Pensamos jogo a jogo, vamos descansar e se pudermos tentar ganhar", disse ainda o central do Olympiacos.

EM ATUALIZAÇÃO