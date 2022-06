Rúben Neves: "William e Bruno Fernandes? Correu extremamente bem, mas teria corrido com outros"

Declarações de Rúben Neves, médio da Seleção Nacional, à RTP3, após a goleada por 4-0 na receção à Suíça, em Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Exibição: "Demorámos um pouco a ajustar a pressão da Suíça. Não esperávamos uma pressão tão alta, mas o golo anulado foi o clique para nos impormos. Depois controlámos, marcámos golos, jogámos bom futebol. Foi uma excelente exibição."

Confiança liberta: "Nós tentámos sempre vir preparados ao máximo. A equipa técnica dá todas as informações, mas as equipas alteram-se e nós temos de nos ajustar dentro de campo. A pressão da Suíça pode ter acusado algum nervosismo, mas marcámos e isso deu-nos confiança para controlarmos o jogo. A partir do primeiro golo foi o que aconteceu."

William e Bruno Fernandes: "Jogasse quem jogasse, estamos sempre preparados para dar o contributo. O jogo correu extremamente bem connosco, mas teria corrido com outros."

Desgaste: "É a nossa vida. Temos de preparar-nos ao máximo para jogar. Durante a época estamos habituados a jogar de três em três dias, agora é focar-nos na recuperação. Temos uma equipa que nos dá todas as ferramentas para chegarmos ao jogo a cem por cento. Dar o máximo e pôr as fichas todas no próximo jogo."