Rúben Neves: "Vitória dá muita motivação para o que aí vem"

Declarações de Rúben Neves após o triunfo de Portugal contra o Gana (3-2), na primeira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Arranque: "Muito importante começar com uma vitória, era o nosso objetivo. Não há jogos fáceis, todas as equipas são organizadas. Conseguimos a vitória em jogo dificil e estranho, na primeira parte controlado por nós e o Gana só a defender. Depois na segunda com o nosso golo houve mais pressão do Gana, talvez devessemos ter sido mais pragmaticos. Vamos pensar jogo a jogo, o próximo é para ganhar, com a mesma atitude. É o nosso objetivo."

Chave: "Foi fulcral a forma como reagimos ao golo do Gana. Não fomos abaixo, fomos positivos e reagirmos bem e rapidamente. Foi um jogo muito estranho. Depois do primeiro golo o jogo abriu-se e tivemos mais espaço. Foi uma vitória merecida, apesar das dificuldades que sentimos na parte final do jogo."

Futuro: "Há sempre coisas para melhorar em todas as equipas e em todos os jogos. Temos a perfeita noção que podemos fazer melhor, mas foi uma vitória merecida. Vamos olhar aquilo que correu mesmo bem para minimizar ao máximo os erros. Esta vitória dá muita motivação para o que aí vem."