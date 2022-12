Rúben Neves sobre Portugal no Mundial'2022: "Desiludidos, tristes, até com alguma raiva..."

Redes sociais têm sido o palco escolhido pelos jogadores da Seleção Nacional abordarem a eliminação de Portugal do Mundial'2022

"Acabou. Acabou de maneira precoce esta nossa caminhada. E que caminhada linda foi esta. Sem dúvida a maior, mais bonita e mais difícil competição no mundo do futebol", pode ler-se na publicação feita na conta de Rúben Neves na rede social Instagram.

A participação portuguesa no Mundial'2022 deixou o médio dos Wolves a debater-se com diversas emoções. "Desiludidos, tristes, até com alguma raiva, sabemos que podíamos ter ido mais longe, mas também sabemos que demos tudo pelo nosso país e acreditamos muito até ao último segundo."

"País pequeno, mas recheado em qualidade e com muita vontade de vencer. Vontade essa que nos irá levar a mais conquistas com certeza. Obrigado a todos. Foi incrível", concluiu.