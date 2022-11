Rúben Neves e o futuro: "Sair do Wolverhampton? Espero estar fora até dia 18..."

Rúben Neves, médio do Wolverhampton

Médio português não abriu o jogo sobre uma eventual saída do clube do Molineux em janeiro.

Momento de Raúl Jiménez (questão de um jornalista mexicano): "Acho que nãoo sou eu que tenho de responder a isso, confiamos no Raúl, mas eu não tenho nada a ver com o México. Quero focar-me na seleção portuguesa e no nosso Mundial."

Futuro: "Vou estar fora do Wolves, este mês, espero que até dia 18 [de dezembro]... [risos] Não queria voltar antes, o meu grande objetivo é ficar aqui o máximo de tempo possível e dar o máximo pela minha equipa."