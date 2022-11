Rúben Neves: "Ronaldo? Pelo que tenho visto nos treinos..."

Médio do Wolverhampton falou aos jornalistas antes do treino deste domingo e comentou o momento de forma do capitão da Seleção.

Entrevista de Cristiano Ronaldo perturbou o balneário? "Acho que não há polémica nenhuma no balneário, é impossível andarmos à volta disso não havendo polémica. Há mais polémica fora e na Comunicação Social do que no balneário. Foi falado, tudo dito e temos um ambiente espetacular."

Momento de forma do capitão: "Pelo que tenho visto nos treinos, ele está numa forma espetacular. Não nos preocupa de todo, sabemos perfeitamente que podemos funcionar muito bem para que as individualidades sobressaiam. Se estivermos bem, o Cristiano vai estar fenomenal."