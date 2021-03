Rúben Neves: "Ronaldo é um capitão exemplar para todos nós"

Declarações de Rúben Neves, médio da Seleção portuguesa, na antevisão ao jogo de terça-feira com o Luxemburgo.

Ronaldo atirou braçadeira ao chão: "Não pediu desculpa, o Ronaldo é um capitão exemplar para todos nós. Todos sentimos um pouco a frustração por aquele golo anulado, foi um momento difícil para todos. Toda a gente conhece o Cristiano e sabemos o que pode dar todos os dias."

Condições do relvado melhoradas em relação ao último jogo no Luxemburgo: "Qualquer equipa pode tirar partido de melhores condições. Vai ser melhor para as duas equipas."

Semelhanças com o Azerbaijão? "Não acho que vá ser um jogo parecido. Vão ser completamente diferentes. Vimos o último jogo do Luxemburgo e é uma equipa diferente do Azerbaijão. Sabemos quais são os pontos mais débeis e mais fortes deles e cabe-nos a nós dar o máximo para tirar melhor partido desses aspetos."

Titularidade: "Ainda não temos essa informação. Já me aconteceu vir à conferência e não jogar a titular. Não tem muito a ver. Amanhã saberemos qual é a decisão do míster."