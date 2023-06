Rúben Neves revela o que pediu Roberto Martínez no momento da substituição

Declarações de Rúben Neves, à Sport TV +, após o triunfo de Portugal, por 3-0, na receção à Bósnia

Análise: "É sempre importante ganhar. A jogar em casa sabíamos que íamos ter muito mais posse de bola do que a equipa da Bósnia. É muito compacta, muito difícil de penetrar, conseguimos o primeiro golo na primeira parte, num momento crucial, e na segunda aparte sabíamos que eles iam tentar arriscar um pouco mais, e nós íamos ter mais oportunidades de golo, porque a Bósnia ia estar um pouco mais aberta do que esteve na primeira parte. Foi isso que aconteceu."

O que pediu o mister quando o Rúben Neves entrou na segunda parte? "Acima de tudo para tentar pausar a pressão que a Bósnia estava a fazer, estava a ter um pouco mais de bola e o que me foi pedido foi para controlar a bola e voltarmos a ter a posse do nosso lado e ter paciência. Estávamos a ganhar 1-0, não havia motivo para arriscar e foi isso que eu tentei fazer: ajudar a equipa a ter um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de paciência no jogo e a criar mais oportunidades."

Jogo com a Islândia: "Já estamos mais do que habituados a estes jogos. Vamos focar-nos na recuperação, na nossa equipa e na preparação do próximo jogo."