Rúben Neves: "O expoente máximo de um jogador de futebol é representar o seu país"

Declarações de Rúben Neves, internacional português do Wolverhampton, em conferência de Imprensa de antevisão aos jogos decisivos para a Liga das Nações, frente a Chéquia e Espanha.

Renúncia de Rafa: "Já foi falado imensas vezes. Foi uma decisão pessoal do Rafa, que todos respeitámos. Acho que já foi tudo dito sobre isso. É uma decisão que temos de respeitar."

Já alguma vez pensou renunciar? O que é para si representar a Seleção Nacional? "Não, claro que não [pensou em renunciar]. É uma pergunta que não faz sentido. O Rafa teve as suas razões pessoais para tomar a decisão, acredito que não teve a ver com tempo de jogo. Sinto um orgulho enorme, é um privilégio para mim poder estar presente mais uma vez. Trabalho todos os dias com esse objetivo. O expoente máximo de um jogador de futebol é representar o seu país. Vou continuar a dar o meu máximo para estar presente máximo de vezes possível, é o meu objetivo."

Leia também Seleção Baixa de Pepe força dupla inédita na Seleção Nacional O central Pepe falha os dois jogos da Liga das Nações e Fernando Santos irá, tudo indica, estrear Rúben Dias e Danilo lado a lado na defesa