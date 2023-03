Rúben Neves: "Novo sistema tático? Estamos habitados a jogar nas melhores ligas..."

Declarações de Rúben Neves, médio de Portugal, após a vitória por 6-0 sobre o Luxemburgo.

Primeira semana de trabalho: "Foi o que viram, há muito para trabalhar ainda, mas já conseguimos dar um exemplo do que queremos, ser agressivos ofensivamente e compactos defensivamente. Zero golos sofridos, jogo controlado em ambas as partidas. É o que queremos. Os nossos jogadores têm qualidade e vamos continuar com o nosso trabalho. Desta vez foi pouco tempo, mas temos de assimilar as ideias do mister."

Novo sistema tático: "Estamos habitados a jogar nas melhores ligas, não é problema para nós. Temos qualidade suficiente e capacidade para nos adaptarmos. Foi assim que preparámos estes dois jogos, veremos os próximos. Temos qualidade para jogar em qualquer sistema."

Novo treinador: "São muito boas sensações. Foi excelente semana em termos de treino. Não tivemos muito tempo para trabalhar, tivemos dois jogos em três dias, mas boas sensações. A equipa está confiante, unida e feliz. Essa é a maior base que podemos ter para conseguir os objetivos. Todos querem participar."