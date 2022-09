Rúben Neves: "Mais um erro nos minutos finais, temos de aprender e reagir"

Declarações de Rúben Neves após a derrota da seleção portuguesa (0-1) frente à Espanha, que custou a presença na final four da Liga das Nações.

Análise ao desafio: "Sabíamos que ia ser uma partida difícil, porque jogar contra a Espanha nunca é fácil, apesar de estarmos a jogar em nossa casa. Nos primeiros 15 minutos demos demasiado espaço à equipa espanhola para ter a bola, apesar de não criarem grandes oportunidades de golo. Depois ajustámos a nossa pressão, controlámos bem o jogo e tivemos algumas oportunidades na primeira parte. Na segunda entrámos bem, tivemos mais bola, criámos oportunidades de golo claras outra vez, mas, infelizmente, não conseguimos marcar. Depois, no final, a Espanha precisava do resultado, atacou mais e nós defendemo-nos como pudemos. Num lance de distração deixámos que saísse um cruzamento para a nossa área, acabámos por sofrer o golo. Já nos tinha acontecido uma vez e voltamos a cometer o mesmo erro. Agora não há espaço para pensar mais nesta competição. Era um grande objetivo que tínhamos, mas vamos olhar para a frente e tentar retificar".

Posse de bola espanhola: "É difícil. Nós também temos qualidade para ter a bola e, na segunda parte, estávamos muito bem na pressão e a controlar muito bem o jogo. Mas é preciso ser paciente com equipas como a Espanha. Não é fácil pressionar equipas que jogam desta maneira e têm jogadores desta qualidade. Mas, como disse, depois dos 15 minutos batemo-nos muito bem com a equipa espanhola. Não me lembro de nenhuma oportunidade clara que a equipa espanhola tenha tido até ao lance do golo. Estavam a criar bolas paradas e cruzamentos, mas, além disso, não me lembro de nenhuma oportunidade clara. Nós tivemos algumas. Consigo lembrar-me de três ou quatro, assim de repente, mas mais uma vez um erro que ditou a vitória para a Espanha. Vamos olhar para os nossos erros e tentar retificar para a próxima competição, que é o Mundial".

A derrota: "É uma desilusão muito grande, como podem imaginar. Jogo muito difícil, em nada somos inferiores e demonstrámos isso Eles tiveram mais bola, tivemos mais do dobro das ocasiões, mas mais uma vez, num lance de passividade e distração, sofremos. Foi mais um erro nos minutos finais, temos de aprender e reagir."

Resposta no Mundial: "Criámos as melhores ocasiões, não marcámos, a Espanha precisava de vencer e era normal que atacasse mais. Estávamos confortáveis, eles não tinham criado perigo e num cruzamento concedemos um golo que custou a passagem à final four. Trabalhámos muito para conseguir esse objetivo, mas voltámos a perder nos minutos finais. Temos de reagir no Mundial."