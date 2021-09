Rúben Neves deixa alerta: "Temos que melhorar. É o segundo jogo consecutivo..."

Declarações de Rúben Neves, médio da seleção portuguesa, após a vitória este sábado diante do Catar (3-1), em jogo particular integrado na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, disputado na cidade húngara de Debrecen.

Amigável: "Todos os jogos são importantes. Nós falamos antes do jogo que na seleção não há amigáveis. Dissemos isso muitas vezes aqui porque quando se está a representar o nosso país temos que entrar sempre para ganhar e foi o que fizemos".

Análise do jogo: "Tivemos algumas dificuldades nos primeiros 10, 15 minutos, depois a equipa organizou-se e controlamos completamente o jogo. É claro que depois da expulsão do jogador do Catar o jogo ficou um pouco estranho. A equipa ficou muito fechada lá a atrás, nós a tentar achar espaços, criamos algumas oportunidades e não fizemos o golo e depois acabamos por sofrer um golo de bola parada. Temos que melhorar. É o segundo jogo consecutivo a sofrer golo de bola parada e isso pode nos custar caro no futuro, portanto acho que é um aspeto a melhorar.

Azerbaijão contas no Grupo A: "Só estamos a olhar para nós neste momento. Sabemos que se fizermos o nosso trabalho... Já foi provado mais de uma vez que hoje em dia não há jogos fáceis. Já foi provado connosco e com outras seleções de outro calibre. Sabemos que temos que estar no nosso melhor, vamos encontrar um adversário muito difícil. Tivemos alguma dificuldade jogar contra eles em casa, portanto temos que estar no nosso melhor e conseguir os três pontos que é o mais importante".