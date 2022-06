Rúben Neves: "Palhinha no Wolverhampton? Não trato das transferências do clube"

Declarações de Rúben Neves, em conferência de antevisão ao Suíça-Portugal, partida relativa à quarta jornada da Liga das Nações

Só não foi titular com a Espanha e sem Moutinho poderá ser opção para amanhã, como é que a equipa tem gerido a rotatividade? "Com toda a naturalidade possível, os 26 jogadores estão preparados para jogar. Estamos todos a 100 por cento para contribuir, cabe ao mister fazer a gestão, mas estamos todos preparadíssimos para contribuir para a Seleção".

O que vai mudar desde o primeiro jogo com a Suíça? "Todas as equipas vão fazer ajustes, vendo esse jogo em Alvalade nós também faremos. Os jogos nunca são iguais. Jogar na Suíça nunca é fácil. Portugal tem essa experiência de jogar na Suíça e teremos de estar a 100 por cento para vencer".

Ausência de Ronaldo: "Vai de encontro à primeira resposta. O mister disse que éramos 26 jogadores preparados e que ia fazer essa gestão. Ronaldo é o melhor do mundo, é sempre bom jogar com ele, mas tenho a certeza de que estamos preparados para ajudar e trazer os três pontos".

João Palhinha tem sido apontado ao Wolves: "É um excelente jogador, por isso é que foi convocado para a Seleção. Cabe ao mister tomar decisões e ver quem tem as melhores características para determinados jogos. Em relação ao Wolves não vou comentar, não me cabe a mim tratar das transferências do clube".