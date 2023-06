Rúben Neves: "A Bósnia não criou muitas oportunidades, teve uma com um erro meu"

Declarações de Rúben Neves após o triunfo de Portugal, por 3-0, na receção à Bósnia

Sobre a vitória: "Muito importante, nem todos os jogos são tão entusiasmantes quanto queremos, o adversário também tem qualidade. Equipa muito organizada e muito difícil de penetrar. Principalmente na primeira parta, alguma dificuldade. O golo a acabar primeira parte foi extremamente importante. Sabíamos que iam tentar pressionar mais alto na segunda parte, tínhamos de aproveitar as nossas oportunidades e foi o que fizemos. Controlámos o jogo, a Bósnia não criou muitas oportunidades, teve agora uma no fim com um erro meu. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, com uma equipa que sabíamos que ia ser difícil."

Opção: " Estava pronto para entrar, o míster entendeu que precisava de mim e é para isso que estamos prontos no banco. A Bósnia é uma equipa muito difícil de penetrar, linha de cinco, dois médios defensivos muito fortes fisicamente. É sempre difícil jogar contra este tipo de equipas. Sabíamos que ia ser um jogo de paciência e acho que merecemos esta vitória."