Rúben Dias: os "portugueses a bombar" e a "liberdade para ganhar" com Fernando Santos

Declarações de Rúben Dias, em conferência de Imprensa da Seleção de Portugal, na antevisão aos jogos com a Bósnia e Islândia de qualificação para o Europeu

Sangue fresco com Toti Gomes: "Vem na sequência de sempre, no trabalho da Seleção e do selecionador. Se o Toti e outros e os que estão por vir, se cá se mantiverem, é fruto do trabalho deles. É sinal que os portugueses estão a bombar, que aparece malta nova. Mostrar qualidade e fazer com que a Seleção ganhe e fazer história com a Seleção, é o que nós queremos."

Novo estilo com Roberto Martínez, jogadores mais soltos? "Fernando Santos deu-nos liberdade para ganhar a Liga das Nações e o Europeu. Cabe-nos ser fiel às ideias de cada treinador que aqui está. Em relação ao novo método de jogar, somos jogadores com capacidade e inteligência para o fazer da melhor forma possível."

Mensagem aos Sub-21 que vão para a Roménia disputar o Europeu: "Onde está a câmara? Pessoal, muita sorte, não se esqueçam que são os próximos, mais que nada são a esperança de Portugal, é continuar no vosso caminho, o futuro são vocês, é continuar em frente."