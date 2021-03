Rúben Dias: os conselhos aos jovens e o "principal inimigo" da Seleção

Central da Seleção Nacional e do Manchester City em antevisão ao embate de quarta-feira com o Azerbaijão.

Foco no Mundial: "Sem dúvida que sim, podemos até assemelhar ao contexto de estarmos no contexto de clube e vir para seleção, o chip tem de ser alterado, é competição diferente, objetivo no qual também estamos empenhados a 100 por cento, agora é Campeonato do Mundo, tem de estar bem ciente em nós."

Jogo com Azerbaijão: "Hoje em dia os jogos acessíveis são cada vez menos, se é que ainda existem, devido à evolução do jogo. Sendo nós uma seleção com a nossa qualidade, o nosso pior inimigo podemos ser nos próprios. É focar no desempenho de cada um. É mais uma oportunidade para continuar a crescer, já não estávamos juntos há muito tempo. Oportunidade para continuar a evoluir. O jogo poderá ser difícil se nós assim o tornarmos, ainda vamos ter mais informação em relação ao adversário. E a partir daí é muito foco no nosso jogo, no jogo da nossa equipa. Encarar o jogo com a máxima seriedade, com muito profissionalismo porque temos de ter consciência que estamos a iniciar uma competição."

Conselho aos jovens: "Acho que os melhores conselhos são os próprios que os fizeram singrar nos clubes e chegar aqui. É com muita alegria que o grupo recebe os jogadores novos e com sentimento de "vieram para acrescentar". Para uma seleção que quer ganhar é muito bom, deixa-nos com mais ambição e vontade de os receber, porque queremos ser melhores."