Rúben Dias: "O melhor estatuto que cada um pode ter é o que conquista com o trabalho"

Declarações de Rúben Dias esta quarta-feira em conferência de imprensa. Portugal defronta a Bósnia-Herzegovina no sábado e joga na Islândia na terça-feira, jogos de apuramento para o Europeu.

Chegar após época cheia de títulos: "Se a minha voz falhar compreendam. É um momento especial, único, mas ao mesmo tempo a sensação de que não acabou a temporada. Vêm agora dois jogos muito importantes para o nosso trabalho na Seleção. Qualquer jogador gostaria de chegar e representar o nosso país nas circunstâncias em que o estou a fazer agora."

Vencer Europeu ou Mundial como objetivo: "Não diria principal, sempre foi um dos. Nunca dividi por principais, mas sempre por ambições que eu tenho. Tudo vou fazer para conseguir conquistar. Já ganhei a Liga das Nações, mas ter a oportunidade de ganhar um Europeu ou Mundial pelo meu país seria muito especial. Demasiada expectativa mata qualquer pessoa, pés assentes no chão."

Dzeko, ex-City, agora no Inter e figura da Bósnia: "Momentos diferentes. Nenhum de nós estava a pensar no que vinha a seguir ao jogo [da final da Champions]. Muito respeito pelo jogador que é. Cumprimentei-o no final. Fez parte do que conquistámos noutra altura no clube. É um jogador de alto nível e vai dar trabalho."

Estatuto de campeão europeu: "É conquistado, é o trabalho. Para mim, ele está lá sem pensarmos nele. Contribuí para isso. A beleza de criar um estatuto correto, é nunca fazer pelo estatuto, mas pela nossa maneira de ser, ambição, pela maneira como vemos o futebol e a carreira. O melhor estatuto que cada um aqui na Seleção pode ter é o que conquista com o seu trabalho."