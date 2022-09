Rúben Dias: "Esta derrota tem um peso grande, queremos ganhar títulos"

Declarações de Rúben Dias após a derrota (0-1) de Portugal contra a Espanha, que afastou a Seleção Nacional da final four da Liga das Nações.

Análise ao encontro: "Foi um jogo difícil, especialmente por termos sido eliminados antes da final four nos minutos finais. Mas, acima de tudo, acabou por ser muito igual ao longo de todo o tempo. Fomos criando as nossas ocasiões e acho que tivemos as melhores. E eles, talvez no único lance perigoso, porque até aí não tinham tido uma ocasião clara, acabaram por fazer golo. É futebol e seguir em frente".

Intranquilidade crescente de Portugal: "Acima de tudo, é o facto de se estar a chegar ao final do jogo e à altura da decisão. Como é óbvio, a equipa que está a perder acaba sempre por fazer um bocadinho mais e a equipa que está em vantagem acaba por se proteger. Foi assim e acabou por não resultar da melhor maneira para nós".

Desaire: "Tem um peso grande esta derrota, somos ambiciosos, queremos ganhar títulos e estar nas finais. Não tiveram uma ocasião flagrante, tivemos as melhores, mas o futebol é isto."

O que falhou no golo: "Depois de a bola partir é complicado, tinham muitos jogadores em cima de uma linha de quatro nossa. É um lance difícil de combater, pela passividade naquele momento essencial. Estamos tão perto da baliza e temos de ser mais agressivos."

Confiança para o Mundial: "Não estamos satisfeitos e queríamos estar presentes na final four. É impossível não ficar descontente com o resultado. Mas, acima de tudo, mente positiva e cabeça para a frente, porque vem aí o Mundial".