Rúben Dias e o cansaço pela festa do City: "À exceção da minha voz está tudo a 100%"

Declarações de Rúben Dias, em conferência de Imprensa da Seleção de Portugal, na antevisão aos jogos com a Bósnia e Islândia de qualificação para o Europeu

Esta é a sua melhor fase da carreira? Chega exausto da festa do 'treble'? "Só quando terminar posso eleger. No final fazemos as contas. Em relação à festa, porque o foco é exclusivo na Seleção, a vida ensinou-me que a melhor forma de seguir em frente para o próximo desafio é celebrar da forma correta. Assim foi e já estou com estes dois jogos na cabeça."

Final da Champions e festa deixou-o cansado? "Primeiro, cansaço é coisa que não existe, à exceção da minha voz está tudo a 100%. Muitos estão em contexto similar ao meu. Não há tempo ou espaço para fingir. Se lá estamos é porque somos muito bons e temos muita qualidade. Não poderíamos esconder essa maneira de estar e ambição. A ambição de cada um de nós é a palavra chave. Querer fazer mais. São muito poucos anos que temos oportunidade de viver o que é o nosso sonho. Tudo o que temos de fazer é lembrar o quão curto e o rápido que isto passa, porque estes são os melhores anos da nossa vida."

