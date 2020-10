Rúben Dias e o amarelo tão cedo: "Giroud procura o contacto e atingi-o"

Rúben Dias, defesa-central de Portugal, viu o amarelo aos dois minutos do jogo com a França, a contar para a terceira jornada da Liga das Nações

Lance com Giroud: "São lances que fazem parte do jogo. não está nos planos de nenhum jogador ver um amarelo tão cedo. No momento em que eu ia a saltar, ele procura o contacto comigo para me segurar e acabei por atingi-lo, mas não são lances que se prevejam e há que reagir e saber lidar com isso."

Público: "Para nós o jogo tem outra dimensão, torna o jogo mais bonito e emotivo. A todo o jogador a que se pergunte, todo ele vai querer público. As condições são difíceis e há que respeitar todas as medidas. Poder contar com 500, 1000, 2500 ou 3000 é sempre algo mais positivo."

Nova vida: "Sinto-me bem com o meu trabalho diário, aqui ou no clube, porque trabalho naquilo em que acredito."

Suécia mais fácil? "Vamos ver, um jogo de cada vez. Estamos consistentes, seríamos felizes se tivéssemos ganho, mas defrontámos uma seleção muito forte. A capacidade que tivemos de manter o nosso equilíbrio, ceder muito pouco espaço, o adversário teve poucas oportunidades e ao mesmo tempo nós estivemos sempre perto de vencer o jogo, isso deu-nos bastante consistência."