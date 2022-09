Rúben Dias e a possibilidade de Ronaldo em 2024: "Como é óbvio, será uma mais valia"

Declarações do defesa da Seleção na antevisão do Chéquia-Portugal, partida da Liga das Nações

Portugal vai tudo dentro do possível frente à Chéquia? "Teremos o mesmo Portugal de sempre, cada jogo que vem é um estímulo diferente, mas queremos ganhar. Há várias formas de o fazer, dependente de cada adversário, sempre conscientes que os mais importantes somos nós, mas é óbvio que há ligeiras adaptações a cada adversário, essencialmente focar em nós próprios e utilizar todas as armas que temos para ganhar."

Regresso do Schick: "Sem desvalorizar esse jogador, cada semana e cada três dias jogos sempre com adversários muito bons. Não sou presunçoso em pensar que não tenho de me preparar para quem vem e faço o meu trabalho de casa, não faço nada mais do que faço sempre."

Pronto para ser o patrão da defesa? "Pronto é para ganhar o jogo. É uma equipa com armas fortes e temos de estar prontos para os problemas que nos podem causar."

Anúncio de Ronaldo de jogar o próximo Europeu: "Sinceramente não nos surpreende. A decisão cabe a ele, podemos pensar que o vai fazer, não nos apanha de surpresa. Como é óbvio, será uma mais valia."

Ficou surpreendido com Rafa? "Não vale a pena falar mais sobre o assunto. Tenho uma visão diferente, o que não me impede de respeitar a decisão dele, não me alongar muito. É precisamente o momento para não fazer mais comentários."