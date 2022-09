Rúben Dias: "Danilo? A sua posição natural não é central..."

Declarações do defesa do Rúben Dias na antevisão do Chéquia-Portugal, partida da Liga das Nações

A ausência de Pepe: "A equipa está bem, está pronta, Como é óbvio o cenário ideal seria poder contar com todos. Infelizmente, o Pepe teve de sair, mas ainda assim a equipa está forte e preparada para o desafio amanhã."

Sentiu em algum momento a renúncia do Rafa: "Sobre o assunto do Rafa, não há muito a acrescentar. A decisão foi tomada pelo próprio, há que respeitar e como ele mesmo pediu, Não adianta fazer mais comentários em relação ao assunto. É uma decisão que está tomada e ponto final."

As individualidades da Chéquia: "Não vale a pena destacar as individualidades, mas destacar a equipa deles e os perigos que nos podem criar. São uma equipa que tem as suas armas, estamos muito conscientes disso e são uma equipa perigosa, temos de nos preocupar connosco e fazer aquilo que somos capazes e tudo ficará mais fácil."

Rotinas com Danilo e Tiago Djaló: "Com o Danilo já trabalho há muito tempo, creio que é a minha primeira vez com o Tiago Djaló num estágio. A ideia de jogo está definida desde há muito tempo e acaba por ser mais fácil conectarmos neste caso específico. O Danilo já conheço há muito tempo, a sua posição natural não é central, mas desempenha muito bem essa função. Treinámos juntos e faz parte do processo."

A ajuda de joga na Premier League ajuda a subir o nível da equipa nacional: "Acredito que simplesmente quanto mais jogadores podermos ter nas melhores ligas, melhor para nós. Daí vem qualidade e experiência, porque estão num dos contextos mais difíceis que existem no futebol. Isso deixa-nos preparados e torna-nos mais forte, seja em que contexto for."

A Chéquia vai arriscar um pouco mais do que em Alvalade: "O que vai na cabeça deles só a eles preocupa, a nós preocupa-nos apenas ganhar. Mais um jogo e uma competição importante para nós e com uma prova que está para chegar [Mundial] é mais uma oportunidade de melhorarmos. O caminho é só um e é jogar para ganhar."