Rotas paralelas de Félix e Darwin cruzam-se no Portugal-Uruguai

João Félix e Darwin saíram do Benfica, enfrentaram desconfiança e, agora, procuram brilhar no Mundial. O luso já leva vantagem...

O Portugal-Uruguai de segunda-feira (19h00 no nosso país), em Lusail, será servido como prato forte do Grupo H, colocando em contenda várias estrelas do futebol mundial, algumas em fase mais adiantada da carreira (Ronaldo e Suárez são os maiores bons exemplos) e outras, mais jovens, que procuram aproveitar o palco para se afirmarem aos olhos do planeta. Desse lote fazem parte João Félix e Darwin Núñez, dois jogadores de 23 anos com caminhos paralelos que, integrando os quadros de clubes de topo do futebol europeu - Atlético de Madrid e Liverpool, respetivamente -, têm, no Catar, uma oportunidade de ouro para silenciar as críticas que, no caso de ambos, persistem.