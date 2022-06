Ronaldo titular e muitas mudanças: o onze de Portugal para o jogo com a Suíça

Confira as equipas iniciais de Portugal e Suíça para o jogo do Grupo 2 da principal divisão da Liga das Nações, com início às 19h45, em Alvalade.

Tal como se previa, Fernando Santos faz muitas alterações no onze de Portugal para o encontro com a Suíça, o segundo na atual edição da Liga das Nações. A começar pela titularidade de Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado contra a Espanha. Relativamente a esse encontro, apenas Cancelo, Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Otávio repetem a presença no onze inicial.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves e William Carvalho; Otávio, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Suplentes: Rui Silva, Diogo Costa, Diogo Dalot, Domingos Duarte, Raphael Guerreiro, João Palhinha, João Moutinho, Matheus Nunes, André Silva, Bernardo Silva, Rafael Leão e Ricardo Horta.

Onze da Suíça: Kobel; Mbabu, Schär, Fabian Frei e Ricardo Rodríguez; Steffen, Xhaka, Sow e Vargas; Shaqiri e Seferovic.

Suplentes: Omlin, Mvogo, Widmer, Okafor, Embolo, Freuler, Bottani, Lotomba, Comert, Gavranovic e Aebischer.