"Ronaldo? Sai insatisfeito com a reação de um jogador da Coreia do Sul"

Declarações de Ricardo Horta após o Coreia do Sul-Portugal (2-1), partida do grupo H do Mundial'2022

Sobre o jogo: "Não era o que esperávamos. Queríamos fazer o pleno, mas infelizmente não conseguimos. Estamos felizes pelo primeiro lugar. Sabemos que as derrotas nunca são benéficas. Queríamos vencer, mas defrontámos uma grande equipa, que acabou por fazer tudo para passar e conseguiu-o."

Sérvia, Suíça ou Camarões: "Não temos preferência, temos um passado recente com a Sérvia, falhámos o apuramento direto e agora com a Suíça, na Liga das Nações, perdemos. Não temos preferência e pensamos em nós. Vamos descansar, recuperar e preparar o próximo jogo da melhor forma."

A polémica saída de Ronaldo: "Ele acaba por sair insatisfeito depois de uma reação de um jogador da Coreia do Sul, nada relacionado com o grupo. Ele está feliz e com um objetivo na cabeça, está focado."