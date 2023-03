Ronaldo "resolveu" com "exibição magnífica" e "futebol de seleções pertence-lhe"

Leia o que se escreveu na imprensa internacional a respeito da vitória (4-0) de Portugal sobre o Liechtenstein, na quinta-feira, num jogo que contou para a primeira jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Marca (Espanha): "El Bicho" Ronaldo

"Era a noite de Ronaldo. Titular e de regresso às origens, em Alvalade, para aumentar ainda mais (se isso é possível) o seu papel lendário (...) "El bicho" apareceu para resolver o jogo"

AS (Espanha): estreia serena

"A estreia de Roberto Martínez foi serena e Cristiano contribuiu para isso, com outra exibição magnífica para recordar. O futebol de seleções pertence-lhe (...) Cancelo espetacular"

Mundo Deportivo (Espanha): o golo 59 de livre

"Ronaldo voltou a marcar de livre. Para encontrar o último golo assim, é preciso recuar a setembro de 2020, quando o conseguiu contra a Suécia, para a Liga das Nações. É o golo 59 de livre"

La Gazzetta dello Sport (Itália): CR...197!

"No arranque da caminhada para o Europeu de 2024, Ronaldo tornou-se no jogador mais internacional de sempre. Leva 197 jogos, mais um do que kuwaitiano Bader Al-Mutawa"

Liechtensteiner Vaterland: um perigo à distância

"O ataque mostrou os dentes à defesa do Liechtenstein, mas Portugal só se tornou realmente perigoso em remates de longa distância, como no 1-0 de Cancelo (desviado)"