Cristiano Ronaldo recorreu a um passe de trivela, que quase terminava em golo de Renato Sanches (o tiro do médio do Lille embateu com estrondo na barra), e o Twitter encheu-se de reações à opção do craque, lembrando Ricardo Quaresma. "Esse frequentou as aulas do Quaresma" ou "Quaresma faz isto com os seus olhos fechados" foram dos comentários. Veja o lance (abaixo) e as reações (na galeria).