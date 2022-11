Ronaldo reconfortou Diogo Costa após sobressalto: "Ganhámos, não tem mal"

No último lance da vitória de Portugal diante do Gana (3-2), Diogo Costa quase permitiu o golo do empate ao não se aperceber que tinha um adversário atrás de si numa reposição de bola.

O último lance da vitória de Portugal sobre o Gana (3-2), na primeira jornada do grupo H do Mundial'2022, ficou marcado por um momento em que Diogo Costa, na reposição de uma bola, não se apercebeu que tinha um adversário nas costas e quase cedeu o golo do empate.

Cristiano Ronaldo, após a partida, foi imediatamente ter com o guarda-redes do FC Porto e disse-lhes umas palavras de conforto que na altura foram impercetíveis.

Leia também Mundial 2022 Primeiro vermelho do Mundial'2022 chegou após falta sobre Taremi e recurso ao VAR O primeiro cartão vermelho deste Mundial foi mostrado ao guarda-redes do País de Gales, Hennessey, após uma entrada dura sobre o avançado iraniano do FC Porto Mehdi Taremi, num jogo que terminou com o triunfo do Irão por 2-0. O árbitro começou por mostrar cartão amarelo, mas após ser avisado pelo VAR foi ver as imagens e alterou a cor do cartão para vermelho. Ora veja:

Ora, numa primeira instância e já depois de ter abraçado Diogo Costa, Ronaldo começou por dirigir-se a Pepe: "Vai Pepinho. Fala com o Diogo, f... Ganhámos, não tem mal". De seguida, ambos os veteranos chamaram o guardião, com Ronaldo a reconfortá-lo.

"Tens de rir, c... Ganhámos, c...! Foi golo? Sofreste golo?", ao que Diogo Costa responde que não, mas que foi por pouco. "Então? Tens de rir, c..., ganhámos! Mais uma vitoria e passamos! Tu consegues rir, c...! Bora! Ganhámos, c...!", reforçou CR7.

Assista ao momento:

A Seleção Nacional, atual líder do grupo H do Mundial'2022, volta a entrar em campo na segunda-feira (19h00), diante do Uruguai, que empatou 0-0 com a Coreia do Sul na primeira jornada.