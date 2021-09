Ronaldo recebe ordem de dispensa do estágio da Seleção

Fernando Santos abdicou do capitão devido ao castigo por acumulação de cartões amarelos que o tirou do jogo com o Azerbaijão

Cristiano Ronaldo foi, um dia depois de se ter tornado o melhor marcador de sempre de seleções, dispensado do estágio da equipa das Quinas, anunciou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Em nota publicada esta quinta-feira, a FPF referiu que o capitão, que realizou trabalho de recuperação com outros jogadores, recebeu a ordem de dispensa por não poder, em função de mais um cartão amarelo, defrontar o Azerbaijão.

O craque português, que contabiliza agora 111 golos marcados pela Seleção Nacional (bateu mais um recorde), vai preparar-se, a partir desta quinta-feira, para se juntar aos companheiros do Manchester United, pelo qual assinou por duas épocas.

No Estádio Algarve, em Faro, o avançado fez os dois golos que ditaram o triunfo de Portugal sobre a Irlanda, aos 89' e 96', em resposta ao tento inaugural do defesa irlandês Egan, aos 45', em jogo de apuramento para o Mundial'2022