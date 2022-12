"Ronaldo poderá encontrar em Mourinho alguém que o possa ajudar "

Com a iminente saída de Fernando Santos do comando técnico da Seleção Nacional, o nome de José Mourinho tem sido apontado à sucessão

"No futebol não há nada que não seja negociável, por isso admito que se a federação estiver interessada em José Mourinho, não duvido que poderá tentar chegar a um acordo com a Roma, seja em que termos for". A frase pertence a Álvaro Braga Júnior, dirigente com passado em vários clubes portugueses e ainda com passagem pela Liga. O assunto, a sucessão de Fernando Santos no cargo de selecionador de Portugal.

"Conheço bem o Zé [Mourinho] e as suas qualidades, e caso o cargo de selecionador nacional fique vago não me admiraria que Fernando Gomes pudesse escolher o José Mourinho. Ele é um treinador de peso e exigente, poderia ocupar com sucesso o cargo, numa geração magnífica de jogadores que Portugal tem. Julgo que o José Mourinho era de facto a melhor escolha. Por ser uma figura conhecida a nível mundial, era uma excelente solução", afirmou, entrevistado pela Rádio Renascença.

Sobre Ronaldo, o que se passou no Mundial e o que poderá reservar o futuro, Álvaro Braga Júnior olha para Mourinho como uma peça que pode ser importante. "O Cristiano fará aquilo que entender da sua carreira, e o José Mourinho for selecionador, contará ou não com o Cristiano Ronaldo", começou por dizer.

"Olhava para o Ronaldo nos jogos, em especial nos que ficou no banco, e via-o com ar triste. Mas as pessoas não se podem esquecer que ele não fez a pré-época porque lhe morreu um filho, e isso marca qualquer pessoa. Ele faz anos como todos fazemos, mas sendo um excelente profissional, acredito que vai ultrapassar esta fase de tristeza. E Ronaldo poderá encontrar em José Mourinho alguém que o possa ajudar", concluiu o dirigente.