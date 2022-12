Ronaldo passou na zona mista: "As melhoras para o Pelé"

Ronaldo passou pela zona mista do Estádio Lusail após o Portugal-Suíça (6-1), partida dos oitavos de final do Mundial'2022

Ronaldo passou pela zona mista do Estádio Lusail após o Portugal-Suíça (6-1), partida dos oitavos de final do Mundial'2022, mas não prestou declarações aos jornalistas. Ao contrário do que fez após o jogo com a Coreia do Sul.

"As melhoras para o Pelé", foi apenas isso que o capitão da Seleção Nacional disse ao passar pela zona da Comunicação Social acreditada para o Mundial'2022, no Catar.