Fernando Santos com Ronaldo

Declarações de Fernando Santos à SportTV após a goleada (4-0) de Portugal contra a Suíça, para a Liga das Nações.

Vitória clara: "A equipa jogou muito bem. Nota artística? Nunca usei esse termo. Ganham as equipas que jogam muito, muito bem. Até podíamos ter vencido por números mais expressivos. Fizemos uma exibição segura e completa".

Suíça está fora dos primeiros lugares? "Também diziam que a Chéquia estava fora... Vai ser muito difícil. Deixa-me feliz é que não haja nenhum problema com os jogadores. Temos 26 jogadores, mas espero continuar assim."

Ronaldo: "O que posso dizer mais? É o melhor jogador do Mundo. Está tudo dito".

Qualidade ofensiva: "Em termos ofensivos, Portugal teve muita qualidade. Não deu muito espaço ao adversário, recuperou a bola sempre com alguma facilidade e a partir daí teve o controlo do jogo. Fizemos três golos, mas até podíamos ter feito mais na primeira parte. Na segunda, o ritmo baixou um bocadinho, o que normal porque os jogadores não são máquinas. Criámos mais quatro ou cinco oportunidades e fizemos um golo. O Shaqiri, na movimentação entre linhas, ainda criou alguns problemas, mas a equipa arranjou sempre forma de responder a isso, encontrando as soluções certas. Houve mais mérito da nossa equipa".