"Ronaldo no banco? Opção estratégica, mostrou ser capitão de mão cheia"

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após o triunfo sobre a Suíça (6-1) nos oitavos de final do Mundial do Catar

Ronaldo suplente: "Ronaldo é dos melhores do mundo. Voltou a mostrar, e a mostrar que é profissional de eleição e capitão de mão cheia. Mas temos também o André, o Ramos é muito móvel. Em cada jogo a sua sorte. Foi opção estratégica, claramente. Disse na conferência que essa questão foi resolvida lá dentro entre nós. Essa questão não existe. Estratégico e não mais que isso."

Opção por Gonçalo Ramos: "São jogadores diferentes, todos são. Também lancei Dalot e Raphael, e Cancelo também é fabuloso. Tem a ver com o que pensei da dinâmica do jogo, no próximo jogo pode ser diferente."

Problema com Ronaldo? "Já respondi, não há nenhum problema entre nós, somos amigos há muitos anos, as coisas não nos afetam, já expliquei ficou tudo sanado e deu o exemplo como grande capitão."