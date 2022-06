"Ronaldo no banco, como se estivéssemos num bar sem cerveja"

REVISTA DE IMPRENSA >> Como a imprensa estrangeira, especialmente a espanhola, analisou o Espanha-Portugal (1-1), partida da Liga das Nações

MARCA

Um bar sem cerveja

"Espanha começou os exames de final de curso com um empate que deixa Portugal feliz (...) Ronaldo no banco deu um ar antinatural ao evento, como se estivéssemos num bar sem cerveja"

AS

O simulacro de santos

"Como aprender a jogar sem Ronaldo? O Bernabéu encontrou resposta há quatro anos e mais vale enfrentar essa pergunta cedo do que tarde. Fernando Santos fez um simulacro"

EL MUNDO DEPORTIVO

Malapata de Enrique

"Espanha nunca ganhou a Portugal com Luis Enrique no banco: terceiro jogo e terceiro empate. La Roja foi perdulária, deixou Portugal acreditar e Ricardo Horta fez justiça no final"

THE GUARDIAN

Gavi sai, Horta empata

"Faltavam 10" quando os fãs aplaudiram de pé um jovem de 17 anos nascido a 20 km. Assim que Gavi saiu, Portugal empatou, por Horta. Espanha não ganha a Portugal sem ser em penáltis desde 2010"

OLÉ

O efeito Ronaldo

"A maior surpresa surgiu antes do jogo: Ronaldo, um dos melhores do mundo, ficou no banco. E apesar de não ter sido ele a fazer a igualdade, a sua presença no campo favoreceu Portugal"