"Ronaldo? Não vi. Disseram-me que terá agido menos bem, mas é a frustração"

Fernando Santos procurou minimizar reação de Cristiano Ronaldo após o polémico lance no final do jogo com a Sérvia.

Cristiano Ronaldo teve uma reação de revolta no final do jogo com a Sérvia, na sequência de um lance em que a bola parece ter ultrapassado a linha de golo. Pelos protestos, chegou a receber o cartão amarelo. Na saída do relvado, atirou a braçadeira de capitão para o relvado.

Questionado sobre a reação exacerbado do principal jogador da seleção portuguesa, o técnico Fernando Santos tentou amenizar a situação. "Ronaldo? Não vi [a reação]. Já me disseram que sim, que terá agido menos bem, mas é a frustração de quem fez um golo e o vê anulado. Eu não vi", afirmou o selecionador.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. "Ser capitão da Seleção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios da minha vida. Dou e darei sempre tudo pelo meu país, isso não vai mudar nunca. Mas há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que está uma nação inteira a ser prejudicada. Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio! Força, Portugal!", publicou.