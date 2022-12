Ronaldo: "Não tem de opinar nada se tenho de acelerar o passo"

Declarações de Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, após a derrota com a Coreia do Sul (2-1) e polémica no momento da sua substituição.

Sobre a polémica: "Antes da minha substituição, um jogador deles estava a dizer para eu sair rápido. Eu mandei calá-lo, ele não tem autoridade, não tem de opinar nada. Eu acelerava o passo se o árbitro dissesse. Não tem de haver polémica. Calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, coisas dentro de campo. Mais importante é que temos de estar unidos. Estamos na próxima fase. Temos de estar, não só jogadores, mas todos os portugueses confiantes, porque queremos passar e é isso que vamos tentar fazer."

Análise ao jogo: "Demos a possibilidade de eles ganharem. Foi um jogo equilibrado, queríamos muito ganhar, temos de estar satisfeitos porque passámos em primeiro."

Derrota tem importância? "Importância tem sempre, ninguém gosta de perder. Sabíamos de antemão que já estávamos qualificados. Sabíamos que era preciso quase um pequeno milagre para não sermos primeiros. Não quero justificar-me com isso. A Coreia esteve bem, teve mérito. Temos de aprender a lição, espero que possamos aprender com a derrota para o próximo jogo, mata-mata temos de ganhar e o que queremos é passar à fase seguinte."