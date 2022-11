"Ronaldo? Não falem do que era há um mês, há quatro jogos que joga"

Declarações de Fernando Santos na revelação dos 26 convocados de Portugal para o Mundial'2022

Não é favorito, é candidato: "É como os campeonatos nacionais, quando se começa o favorito é quem ganhou, logo o favorito é França, que é o campeão do mundo. Há depois um conjunto de equipas que acreditam que podem ser campeões do Mundo e nesse condição e nesse lote está Portugal"

Sobre Ronaldo: "Com mais fome? Vamos esperar, vamos ver, vinha sempre com fome em cima. Não falem do que era há um mês, há quatro jogos que joga. Vêm todos com uma fome para tornar Portugal campeão do mundo."