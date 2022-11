Cristiano Ronaldo, Danilo, Otávio e Nuno Mendes não estiveram às ordens de Fernando Santos.

A Seleção Nacional continuou esta quarta-feira a preparar o jogo com a Coreia do Sul (sexta-feira, 15h00), a contar para a terceira e última jornada da fase de grupos do Mundial'2022, sem Cristiano Ronaldo, Danilo, Otávio e Nuno Mendes.

O capitão da seleção portuguesa realizou treino específico no ginásio, Otávio trabalho de recuperação e Danilo e Nuno Mendes tratamento.

Fernando Santos contou assim com 22 jogadores no relvado, pelo menos nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social.