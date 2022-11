João Mário, médio do Benfica e da Seleção portuguesa, falou esta terça-feira em conferência de imprensa, no âmbito do estágio da equipa das quinas.

Questão Ronaldo: "Não é a primeira vez que um jogador da Seleção chega com um problema no clube, mas isso até pode ser uma vantagem. Pensamos só na Seleção."

Seleção: "A Seleção está motivada. É um prazer para os 26 convocados estar cá. Vamos começar a preparar o jogo particular."

Entrevista e como reage a Seleção: "Quando chegamos à Seleção, é um outro grupo de trabalho. O foco está no mais importante. Não entra mais pressão. O Mundial é um sonho para muitos, só isso traz mais responsabilidade."

O timing da entrevista foi correto? "Não é diferente. As primeiras perguntas na Seleção costumam ser sobre o Cristiano Ronaldo. Não é novidade para nós."

Cristiano Ronaldo: "Ele está sempre feliz quando está na Seleção. Está ótimo, como sempre. É sempre um prazer para ele estar aqui. Será importante no Mundial."