Ronaldo igualou o recorde mundial de internacionalizações

Capitão da Seleção chegou aos 196 jogos por Portugal, igualando Bader Al-Mutawa

Cristiano Ronaldo está a um jogo de se tornar no jogador mais internacional de sempre de forma isolada. Para já, entrando na segunda parte no encontro contra Marrocos dos quartos de final do Mundial do Catar, o capitão de Portugal igualou a marca de 196 internacionalizações de Bader Al-Mutawa, do Koweit.

O capitão de Portugal ainda não se pronunciou no final do encontro e como tal ainda não se sabe se vai continuar a representar a Seleção, aos 37 anos, ou se vai dar por concluída a sua carreira internacional, após participar e marcar no seu quinto Mundial.

O que já se sabe é que Ronaldo quer jogar até aos 40 anos, o que lhe permitiria ainda participar em mais um Europeu, em 2024.

O percurso internacional de Ronaldo começou, recorde-se, em 2003, contra o Kazaquistão, com 18 anos.