"Ronaldo? Há jogadores com a palavra muito mais forte. Treinei muitos..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, com o Uruguai (19h00), a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Ronaldo. Tem uma palavra mais forte no futebol? "Já vi jogadores mais fortes ainda, muito mais fortes, com a palavra mais forte. Há jogadores com a palavra muito forte. Treinei muitos, alguns que eram patrões, no Benfica, no Sporting, no FC Porto... Cada jogador expressa-se da sua forma. Uns levantam mais o braço, outros menos... O que é importante é que o grupo saiba lidar com todas as questões, que todos formemos esse espírito de estar com uns e com outros. Há jogadores que são mais agressivos, outros que não se dão tão bem com treinadores agressivos. O Cristiano, pelo jogador que foi, não era assim, havia o João Vieira Pinto e o Pedro Barbosa no balneário, por exemplo. A equipa convive bem com isso."

Liberdade dos jogadores para assumirem missões: "O Bernardo responde como médio ofensivo e brilhantismo que tem. Concretamente: os jogadores têm liberdade total, sabendo como se devem reorganizar, sem quintais. Sem nome e sem número, no sentido de 'não tens de fechar aqui, não tens de fazer isto...' Em posse, variedade total de jogo. Não conseguimos fazer na primeira parte do Gana, até à meia hora. Eu tenho a minha opinião: estreia num Mundial pesa um bocado. Houve, da parte deles, uma fase na primeira parte em que o controlo foi muito importante. Tiveram a dificuldade em soltar a amarra. Depois funcionou bem. Eu quero essa variabilidade, daí jogarmos num sistema mais hibrido, para que os jogadores possam mexer. Eu quero que isso aconteça em segurança com bola. Nesta anarquia, entre aspas, não se pode perder a bola com facilidade, não reagir à perda... E depois ter a capacidade de manter a organização defensiva. Ocuparmos os momentos certos, é isso que pretendo da equipa, sei que está a evoluir, está a confiar e isso é muito importante. Espero que a resposta seja cada vez melhor."