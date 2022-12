Ronaldo fora do onze de Portugal? É preciso recuar 14 anos

Cristiano Ronaldo, relegado para o banco no jogo desta terça-feira, com a Suíça, chegou ao Estádio de Lusail com um semblante sério. E quase sempre foi assim no relvado durante o período de aquecimento.

Novamente contra a Suíça, 14 anos depois, o nome de Cristiano Ronaldo não entra no onze de Portugal numa fase final: foram 31 jogos consecutivos. Em junho passado tinha sido suplente na Liga das Nações

Cristiano Ronaldo fica fora do onze da Seleção Nacional para o embate dos oitavos de final do Mundial de 2022 com a Suíça, algo inédito, num jogo a contar para uma fase final desde 2008 e após 31 partidas consecutivas a titular. Mais recentemente, contudo, o camisola 7 da equipa das Quinas ficou no banco no primeiro jogo da fase de grupos da Liga das Nações 2022/23. Foi na partida, em junho passado, em Espanha que terminou empatada 1-1.

Curiosamente, a última ocasião em que Ronaldo ficara no banco numa grande competição também tinha sido também diante da Suíça, no Europeu disputado nesse país e na Áustria. Na terceira jornada da fase de grupos e com Portugal já qualificado em primeiro lugar para os quartos de final, Luiz Felipe Scolari deixou CR7 no banco, até porque o capitão da Seleção estava em risco de falhar o jogo seguinte se visse um cartão amarelo. A partida não correu bem à Seleção que perderia o desafio por 2-0.

Antes, no Mundial'2006, também na terceira jornada e com Portugal já qualificado para os oitavos de final, Ronaldo não saiu do banco numa vitória lusa sobre o México por 2-1. Em 2004, CR7 estreou-se na fase final de uma grande competição mas começou o Europeu jogado no nosso país como suplente. Com 19 anos, o então jogador do Manchester United, saiu do banco ao intervalo no jogo de abertura, no Estádio do Dragão, frente à Grécia e assinou de cabeça o golo que reduziu o marcador para 1-2 mas não evitou o desaire. No encontro seguinte frente à Rússia voltou a ser suplente utilizado, mas nos quatro jogos seguintes já foi titular.