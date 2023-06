Ronaldo: "Fizeram muitas faltas, queriam parar o jogo, havia muitos jogadores no chão..."

Declarações de Ronaldo após o Islândia-Portugal (0-1) da quarta jornada da qualificação para o Europeu'2024

Golo decisivo: "Culminar com um golo, não podia pedir mais. Foi espetacular, inesquecível, também por tudo o que se gerou à volta deste jogo. Tenho de agradecer ao estádio, aos islandeses, à Federação, aos companheiros e ao Guiness pela surpresa. Gostei muito. Foi excelente. É sempre bom marcar, especialmente neste jogo 200. Estou muito feliz, sabendo que foi um jogo muito difícil em que não estivemos ao nosso nível. Sabemos todos. às vezes não jogamos bem, e não jogámos tão bem hoje, mas o mais importante foi a atitude da equipa. Todos acreditaram, todos correram e conseguimos marcar já quase no final. Acho que somos justos vencedores".

A exibição de Portugal: "Não fizemos uma boa exibição, mas nem sempre podemos jogar como queremos. A Islândia também não nos deixou jogar, porque jogou com bloco baixo, um jogo direto e físico, com muita porrada. Só na primeira parte acho que fizeram 12 ou 13 faltas, e é difícil. Mas, como disse o míster no fim, as qualificações ganham-se neste tipo de jogos, de luta. Nem sempre pode haver brilhantismo, talento, hoje foi na luta, na guerra, no sofrimento. Há que realçar a atitude de todos os jogadores, estivemos bem até ao fim. Acreditámos."

As dificuldades: "A Islândia é uma equipa difícil. com jogadores fortes, a jogar com uma linha de cinco, muito jogo direto. Na primeira parte fizeram muitas faltas, queriam parar o jogo, havia muitos jogadores no chão e, quando assim é, torna-se difícil. A Islândia defendeu-se com as suas armas, e sabíamos que seria assim. As qualificações ganham-se nestes jogos, é difícil jogar fora"

A caminhada: "Balanço é muito positivo, a equipa está feliz, a jogar e a treinar bem. Temos feito o que o míster tem pedido, embora às vezes as coisas não saiam como ele quer. Tem o seu tempo, mas vamos chegar ao nosso melhor nível nos próximos jogos, em setembro. Não é um dia para o outro que a equipa 'cambia', muda [risos] as dinâmicas do seu jogo, mas, pouco apouco, vamos conseguir o objetivo de nos apurarmos para o Europeu.

Recordes: ""Não, vou desfrutar do momento, destes 200, com os meus companheiros e com a minha família e amigos. É uma marca que quero continuar a ampliar: 200, 201, 202 e também nos golos, se for possível. Agradeço ao Gonçalo Inácio pelo passe que me fez e estou muito feliz pelos meus 200 jogos e pelo golo também".