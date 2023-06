Ronaldo: "Estou habituado, 20 anos de carreira, cheio de nódoas negras, na cara, nas pernas..."

Declarações de Ronaldo na antevisão do Islândia-Portugal, partida da quarta jornada da qualificação para o Euro'2026

O selecionador da Islândia disse que no final iam celebrar os 200 jogos, mas que iam dar-lhe problemas primeiro: "Estou habituado, 20 anos de carreira, cheio de marcas, na cara, nas pernas, nada que me surpreenda. Estarei preparado como sempre, mas o importante é Portugal vir cá e mostrar que é melhor. E levar um bom resultado para Portugal, para continuarmos o nosso caminho. Sabemos que vai ser um jogo difícil, em casa dele, são muito fortes fisicamente, mas temos as nossas armas e tenho a certeza que nós vamos sair bem"

Palavras de Scolari: "É sempre um orgulho, foi o míster que me deu a oportunidade de vir à seleção. É uma pessoa que estimo bastante, agradeço as palavras. É um marco muito importante, nunca pensei alcançar este registo. Mas tenho muitas mais internacionalizações para fazer. Amanhã é um número redondo e sinto-me feliz. Quero ganhar e seguir o caminho para o Euro."

Que Ronaldo esteve no primeiro jogo e agora no jogo 200: "Vamos mudando, começamos a perceber o jogo de forma diferente, a nossa experiência...os primeiros momentos são sempre de inocência, de descoberta e, no meu caso, foi assim. Agora já coisas mais importantes, pelo facto de ser capitão, de ter esta geração de jovens, tento ser um exemplo, mas ao longo da vida temos de mudar. Não sou o mesmo aos 20 do que agora. Sinto que continuo a ser uma grande valia, não só dentro de campo, mas também de fora, na ajuda que dou aos meus companheiros. Ainda tenho muito para dar. O momento é bom, gosto de viver o presente e o futuro logo se vê."

