"Ronaldo estava a dizer que na Sérvia tinha marcado um golo no último minuto e não foi validado"

Declarações de Fernando Santos, no final do encontro com a Sérvia (1-2)

Jogo: "Há que assumir as responsabilidades. Eu, como treinador, o principal responsável. Não pensámos no empate. Montámos o jogo para o tentar vencer. Entrámos com essa intenção, a pressionar alto. Conseguimos o golo. A partir daí, tivemos dificuldades. Defendemos nos últimos 30 metros em alguns momentos, o que não é normal. Os meus jogadores tiveram muita vontade. Eles jogaram quase num quadrado, o que nos criou algumas dificuldades. O Tadic estava sempre sozinho. Tentei falar com os jogadores para jogarmos com quatro a meio-campo. Foi melhorando. O Bernardo foi para dentro, no sentido de jogarmos com um losango. Tivemos dificuldades, principalmente num momento ofensivo. A Sérvia controlou mais o jogo. Globalmente, não fizemos um jogo bem conseguido. Os jogadores estão tristes. A minha equipa vai estar no Catar, isso é garantido. Comigo nunca fomos a play-off, não é habitual. Portugal já teve três play-offs e ganhou-os. Eu próprio disputei um para o Campeonato do Mundo e venci-o."

Equipa: "Contra a Irlanda, foi mais compreensível. Uma equipa que, em conjunto, nunca jogou junta. Muita qualidade, alguns treinos, dois. Confio sempre neles, e os que jogaram contra a Irlanda podiam ter feito mais. Podíamos ter feito melhor com a Irlanda, mas ainda pode haver uma atenuante. A equipa que jogou hoje é uma equipa que joga há mais tempo, tem mais noção. Temos sempre algumas dificuldades quando o adversário joga com três centrais. Na Sérvia, mudámos o flanco e marcámos golos. Das poucas vezes que conseguimos fazer isso, criámos ocasiões. A responsabilidade é minha."

Gesto de Cristiano Ronaldo: "Ele estava a dizer que, na Sérvia, tinha marcado um golo no último minuto e não foi validado. Era o que ele estava a dizer. É o desabafo dele, é normal, estava frustrado. Ninguém vai explicar, no final de um jogo, o que é que aconteceu e o que não aconteceu."

Play-off diferente: "Temos de nos preparar. Não é só um jogo. Temos de ultrapassar dois adversários. Não é agora que temos de preparar. Temos de analisar."