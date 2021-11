Escaldados com o bis de cabeça do CR7 no Algarve, os irlandeses querem cortar as vazas ao carrasco.

Os sete minutos de pesadelo vividos pelos irlandeses no Estádio do Algarve, no passado dia 1 de setembro, assombram os pupilos de Stephen Kenny para o duelo de quinta-feira frente a Portugal. Determinada em evitar a repetição do bis (89" e 90"+6") de cabeça de Ronaldo que deu a volta ao jogo, a seleção da República da Irlanda tem um plano para cortar o abastecimento ao capitão da Seleção Nacional e dificultar o apuramento direto dos homens de Fernando Santos para o Mundial"2022.

Admitindo ser quase impossível discutir lances aéreos com o CR7, Josh Cullen garantiu que a solução passa por dobras os esforços para cortar as linhas de abastecimento ao avançado português. "Provavelmente, Ronaldo era o único futebolista do mundo que podia marcar aqueles golos. Como é tão difícil batê-lo em lances aéreos, o melhor é tentar evitar os cruzamentos para a área. Tenho a certeza que o selecionador terá pensado num plano sólido a contar com isso", referiu o médio do Anderlecht, alertando para a necessidade dos irlandeses manterem a concentração até ao final do encontro: "Sabemos o quanto ele é especial e conseguimos controlá-lo durante 89", mas, desta vez, queremos ver se aguentamos até ao apito final."

À semelhança do colega de meio-campo, Jason Knight também dedicou boa parte do tempo a falar das virtudes de Ronaldo, destacando, porém, que a República da Irlanda não poderá centrar exclusivamente a sua atenção no avançado do Manchester United. "É muito difícil parar o Ronaldo, mas também é preciso perceber que Portugal tem vários jogadores de enorme qualidade. Se não controlarmos a equipa toda vamos, certamente, sofrer amargos de boca", reforçou o médio Jason Knight, jogador do Derby County onde é orientado por Wayne Rooney, ex-colega de Ronaldo em Old Trafford. "O meu treinador no Derby costuma falar-me dele como um exemplo de profissionalismo e de um jogador com um estilo de vida saudável. São essas virtudes que o levam a ser um dos melhores futebolistas de sempre."