"Ronaldo? Ele tem um sonho muito grande, isso eu sei, e será determinante..."

Fernando Santos, selecionador nacional, falou sobre a motivação de Cristiano Ronaldo sempre que representa Portugal.

Ronaldo mais motivado pelos recordes? "Tenho a certeza que o Cristiano, como sempre, vem super motivado, não tem a ver com ter marcado mais ou menos golos. Tem sempre uma pretensão extra muito grande quando representa a Seleção Nacional. E espero bem que venha, e vem, tenho a certeza absoluta, com a mesma ambição que sempre demonstrou, não pensando em objetivos pessoais, mas pensando em concretizar os objetivos da equipa nacional. Ele tem um sonho muito grande, isso eu sei, será determinante também, o sonho de participar no que nos propormos, no objetivo de poder participar no Campeonato do Mundo e poder vencê-lo. Esse é o objetivo principal, o resto tem de passar ao lado da Seleção Nacional, seguramente."

Como gerir o apuramento para o Mundial com o Campeonato da Europa? "Não temos duas competições, só temos uma. Se depois quiserem falar sobre isso, será para maio. Neste momento só tenho uma competição. Temos três jogos, e temos de estar completamente focados. É a primeira vez que vamos ter três jogos oficiais, a contar pontos, a jogar com 72 horas de intervalo. Temos de nos preparar, ter os jogadores frescos, são três jogos fundamentais para apuramento para o Mundial de 2022. O Campeonato da Europa não tem nada a ver com isto. Aqui não vai estar na equação, não vai estar no meu pensamento nem no dos jogadores. No Campeonato da Europa já lá estamos, depois abordaremos todas as questões. Obviamente que é uma anormalidade, já deveríamos ter disputado um Campeanato da Europa. Não vale a pena arranjar desculpas, mas só estamos focados nestes três jogos, não pode haver outro foco. Segunda-feira serão fortemente alertados para esta situação, isto não tem nada a ver com o campeonato da Europa."